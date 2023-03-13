Операция «Пешеход»

С 14 по 16 марта управление Госавтоинспекции по Курской проводит акцию «Пешеход».

Профилактическое мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, как водителями, так и пешеходами.Нередко пешеходы переходят проезжую часть в неустановленных местах, и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает увидеть. С начала года зарегистрировано 68 ДТП с участием пешеходов, в которых 54 человека получили ранения, а 5 погибли.Госавтоинспекции напоминает, что при переходе дорог в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости в населенных пунктах рекомендуется использовать предметы со светоотражающими элементами на верхней одежде. Вне населённых пунктов их использование обязательно.