Выпускники приграничных школ могут получить аттестат без сдачи ЕГЭ

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий выпускникам приграничных школ, в том числе в Белгородской и Курской областях, получать аттестаты без сдачи единого государственного экзамена.

Об этом сообщила в своем telegram-канале депутат от Белгородской области Наталия Полуянова.По ее словам, законопроект дает выпускникам приграничных школ «возможность в особом порядке сдать экзамены в этом году и поступить в колледжи и вузы». Аттестат им могут выдать после внутренней школьной аттестации.Как пояснила госпожа Полуянова, в дальнейшем министерство просвещения РФ и Рособрнадзор определят перечень школ, в которых будет возможно применение «особого порядка».