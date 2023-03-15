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Выпускники приграничных школ могут получить аттестат без сдачи ЕГЭ

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий выпускникам приграничных школ, в том числе в Белгородской и Курской областях, получать аттестаты без сдачи единого государственного экзамена.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Об этом сообщила в своем telegram-канале депутат от Белгородской области Наталия Полуянова.

По ее словам, законопроект дает выпускникам приграничных школ «возможность в особом порядке сдать экзамены в этом году и поступить в колледжи и вузы». Аттестат им могут выдать после внутренней школьной аттестации.

Как пояснила госпожа Полуянова, в дальнейшем министерство просвещения РФ и Рособрнадзор определят перечень школ, в которых будет возможно применение «особого порядка».
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