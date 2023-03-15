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Лента новостей / В регионе

Курским школьникам на весенних каникулах предлагают стать участниками тематических пешеходных экскурсий

В рамках проекта «Курские каникулы» Центр историко-культурного наследия предлагает стать участниками тематических пешеходных экскурсий:

 

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24 марта — «Православные святыни Курска. Сергиево-Казанский собор» (сбор группы у Сергиево-Казанского собора, ул. М. Горького, 27);

28 марта — «Лики старых улиц. Улица Щепкина» с посещением музея обуви ООО «КурскОбувь» (сбор группы у городской скульптуры «Губернаторская карета» на улице Щепкина);

29 марта — «У Московских ворот» — экскурсия по площади Перекальского (сбор группы у городской скульптуры «Свидание»);

30 марта — «Православные святыни Курска. Воскресенско-Ильинский храм» (сбор группы у памятника «Курская антоновка»).

 Начало всех экскурсий в 11:00. Предварительная запись на экскурсии обязательна. Записаться можно по телефону 50-00-68 до 22 марта. Стоимость экскурсий — 40 рублей с человека.       
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