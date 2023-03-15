Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:40 Курские школьники предложили создать Детский парламент при Государственной Думе РФ Участники Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Курской области посетили Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Читайте также Курская облдума приняла в двух чтениях закон «Об уполномоченном по правам ребёнка» Курская область первой учредит институт Уполномоченного по правам ребенка по федеральному образцу Участники Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Курской области посетили Государственную Думу Федерального Собрания РФ. +0 -0