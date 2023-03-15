Курские школьники предложили создать Детский парламент при Государственной Думе РФ

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Участники Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Курской области посетили Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

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