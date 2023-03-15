Лента новостей / В регионе Вчера, 15:01 Курские школьники предложили создать Детский парламент при Государственной Думе РФ Участники Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Курской области посетили Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Читайте также Курские школьники предложили создать Детский парламент при Государственной Думе РФ Курская облдума приняла в двух чтениях закон «Об уполномоченном по правам ребёнка» Участники Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Курской области посетили Государственную Думу Федерального Собрания РФ. +0 -0