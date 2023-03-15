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17 улиц Курска останутся без света

На следующей неделе запланировано очередное отключение электроэнергии.

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Как сообщают «Курские электрические сети» отключение будет  из-за  плановых работ.
 
 Отключения будут проводиться в Сеймском округе
С 21 марта 2023г с 09-00 до 16-00:
4-6-е Вольные переулки,
ул. Каштановая,
ул. Просторная.

С 22 марта 2023г с 09-00 до 16-00:
1-2-е Поселковые улицы,
ул. 3-я Цветовская 5-41, 4-68,
ул. Городская 51а-71, 50-152,
ул. Изумрудная 13-31, 2-42,
ул. Искристая 1-35, 2-28,
ул. Трубная 35.

С 23 марта 2023г с 09-00 до 16-00:
ул. Широкая 53а -81,
1-я Ольховская ул. 19-53, 22-64,
6-й Ольховский переулок 1-45, 2-40,
7-й Ольховский переулок 1-5,4-8,
 8-й Ольховский переулок 1-7, 2-8.
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