17 улиц Курска останутся без света
На следующей неделе запланировано очередное отключение электроэнергии.
Отключения будут проводиться в Сеймском округе
С 21 марта 2023г с 09-00 до 16-00:
4-6-е Вольные переулки,
ул. Каштановая,
ул. Просторная.
С 22 марта 2023г с 09-00 до 16-00:
1-2-е Поселковые улицы,
ул. 3-я Цветовская 5-41, 4-68,
ул. Городская 51а-71, 50-152,
ул. Изумрудная 13-31, 2-42,
ул. Искристая 1-35, 2-28,
ул. Трубная 35.
С 23 марта 2023г с 09-00 до 16-00:
ул. Широкая 53а -81,
1-я Ольховская ул. 19-53, 22-64,
6-й Ольховский переулок 1-45, 2-40,
7-й Ольховский переулок 1-5,4-8,
8-й Ольховский переулок 1-7, 2-8.