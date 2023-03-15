17 улиц Курска останутся без света

На следующей неделе запланировано очередное отключение электроэнергии.

Как сообщают «Курские электрические сети» отключение будет из-за плановых работ.Отключения будут проводиться в Сеймском округеС 21 марта 2023г с 09-00 до 16-00:4-6-е Вольные переулки,ул. Каштановая,ул. Просторная.С 22 марта 2023г с 09-00 до 16-00:1-2-е Поселковые улицы,ул. 3-я Цветовская 5-41, 4-68,ул. Городская 51а-71, 50-152,ул. Изумрудная 13-31, 2-42,ул. Искристая 1-35, 2-28,ул. Трубная 35.С 23 марта 2023г с 09-00 до 16-00:ул. Широкая 53а -81,1-я Ольховская ул. 19-53, 22-64,6-й Ольховский переулок 1-45, 2-40,7-й Ольховский переулок 1-5,4-8,8-й Ольховский переулок 1-7, 2-8.