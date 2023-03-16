В Курске пройдет молодежный телемост

17 марта в 14:00 в креативном пространстве «Веранда» пройдет молодежный телемост «Курск-Крым».





Телемост посвящен празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией.Почетными гостями молодежного телемоста дружбы со стороны Республики Крым станут: Андрей Томчик — заместитель начальника управления — начальник отдела молодежной политики управления по делам семьи, молодежи и спорта Евпатории, Светлана Чумакова — руководитель волонтерского центра «ПРОдвижение», Станислав Пряхин — начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью администрации Феодосии.От лица молодежи города Курска примут участие в мероприятии члены объединенного центра «МОНОЛИТ», представители молодежного объединения «Центр молодых лидеров» и ресурсного центра добровольчества города «Добро.Центр».Молодежь Крыма и Курска обсудит вопросы проведения мероприятий, посвященных памятным датам нашей истории, проекты неформального обучения молодежи, проведение профильных оздоровительных смен, направленных на укрепление дружбы народов, работу волонтерских объединений, формы и методы дальнейшего сотрудничества.