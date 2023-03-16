В Курске пройдет мастер-класс киностудии «Союзмультфильм»
23 марта в креативном пространстве «Веранда» мультипликаторы киностудии «Союзмультфильм» проведут мастер-класс.
Мастер-класс проведут Дмитрий Катин и Ирина Гусева. Дмитрий – аниматор и мультипликатор, организатор творческих мероприятий, имеет опыт работы в режиссерско-постановочной группе в качестве постановщика и сценариста. Ирина Гусева – ведущий мультипликатор детского центра при киностудии «Союзмультфильм», художник станковой живописи, специалист по анимации и диджитал-иллюстрации, режиссер ТВ-программ.