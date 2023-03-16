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В Курске пройдет мастер-класс киностудии «Союзмультфильм»

23 марта в креативном пространстве «Веранда» мультипликаторы киностудии «Союзмультфильм» проведут мастер-класс.

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Пройдет он под названием «Создание анимационного киноальманаха к 80-летию победы в Курской битве». Участие в нем смогут принять воспитанники детских анимационных студий и детских художественных школ.

Мастер-класс проведут Дмитрий Катин и Ирина Гусева. Дмитрий – аниматор и мультипликатор, организатор творческих мероприятий, имеет опыт работы в режиссерско-постановочной группе в качестве постановщика и сценариста. Ирина Гусева – ведущий мультипликатор детского центра при киностудии «Союзмультфильм», художник станковой живописи, специалист по анимации и диджитал-иллюстрации, режиссер ТВ-программ.
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