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Лента новостей / В регионе

Установлена единая дата выплат на детей до 3 лет

Начиная с июня, будет введена единая дата выплат из средств материнского капитала на детей в возрасте до 3 лет. 

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Семьи начнут получать эти деньги 5-го числа каждого месяца.

До нововведения даты по регионам различались. В Курской области зачисление ежемесячной выплаты и ранее производилось 5-го числа, однако она поступала за текущий месяц. С июня начнут применяться новые правила и российским семьям деньги будут приходить 5-го числа, но за предыдущий месяц.

 Право на этот вид господдержки имеют семьи, доход которых меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. До 2023 года ежемесячные выплаты из средств материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года их можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.
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