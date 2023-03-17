В Курской области снизилась смертность от болезней системы кровообращения

В Курской области за 2022 год существенно снизилась смертность от болезней системы кровообращения.

По оперативным данным Росстата, снижение составило 20,5%.Было сохранено 1 569 человеческих жизней, это второй показатель по стране. Всего по России коэффициент смертности от болезней кровеносной системы за тот же период упал на 11,1%.за 2022 год скончалось на 5 702 человека меньше, чем в 2021-м. Произошло снижение числа умерших и от болезней органов дыхания более чем на 10%, на 3% – от новообразований. За прошедший год более чем вдвое сократилась смертность и от новой коронавирусной инфекции.Одним из основных индикаторов качества системы здравоохранения является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В Курской области этот показатель в 2022 году увеличился на 2,9 года.