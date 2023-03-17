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На Госуслугах открыта запись в первый класс

Родители могут заранее заполнить на Госуслугах заявление для записи ребёнка в школу.

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 Черновик сохранится в личном кабинете, и, когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Приёмная кампания в Курске стартует не позднее 1 апреля. Портал «Госуслуги» отправит письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок.

Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня; в любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок, уведомление об этом придет в личный кабинет.

 В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.
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