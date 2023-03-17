Для жен и матерей военнослужащих и их детей стартовала новая программа поддержки

В Курской области стартовала новая программа поддержки жен и матерей военнослужащих и их детей под названием «Мамин выходной».

Еженедельно на базе областного центра сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводят различные мастер-классы, действуют комната психологической разгрузки, соляная пещера, игровые комнаты.«Мы используем все имеющиеся ресурсы наших организаций для оказания адресной помощи. Помимо информационно-разъяснительной работы, постоянно проводим для семей участников СВО различные мероприятия. «Мамины выходные» - это новая форма работы, которая оказалась очень востребованной», - подчеркнула министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.Занятия в рамках программы «Мамин выходной» проводятся по субботам в 10:00 по адресу: г. Курск, ул. Союзная, 29А. Запись ведут специалисты организации «Матери Курского края» по телефону: +7-919-279-72-69.