Запущен новый сезон молодежного конкурса «Росмолодёжь.Гранты»
Федеральное агентство по делам молодёжи запустило новый сезон конкурса «Росмолодёжь.Гранты».
Фото из официальной группы ВК Курская область
Проекты принимаются по 18 номинациям, они охватывают такие темы, как развитие малых территорий, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, экологическое просвещение, поддержка добровольчества. Подать заявку можно в системе «Молодежь России» https://clck.ru/33pHwq
За время существования конкурса было направлено больше 100 тысяч заявок, 24 тысячи из них признаны лучшими, на их реализацию получены гранты на общую сумму 15 млрд рублей.