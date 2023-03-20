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Запущен новый сезон молодежного конкурса «Росмолодёжь.Гранты»

Федеральное агентство по делам молодёжи запустило новый сезон конкурса «Росмолодёжь.Гранты».
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Принять участие смогут граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Проекты принимаются по 18 номинациям, они охватывают такие темы, как развитие малых территорий, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, экологическое просвещение, поддержка добровольчества. Подать заявку можно в системе «Молодежь России» https://clck.ru/33pHwq

  За время существования конкурса было направлено больше 100 тысяч заявок, 24 тысячи из них признаны лучшими, на их реализацию получены гранты на общую сумму 15 млрд рублей.
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