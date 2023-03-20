Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Школьные каникулы» в период с 20 марта по 1 апреля 2023 года в целях повышения культуры участников дорожного движения и обеспечения безопасности детей на дорогах.





В ходе мероприятия родители будут проинформированы об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также об использовании световозвращающих элементов на одежде.В период школьных каникул будет усилен контроль ПДД РФ в местах массового скопления детей и подростков и обеспечен контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе школьных автобусов.В общеобразовательных учреждениях региона будут проведены мероприятия и инструктажи по изучению правил дорожного движения, соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях и среди владельцев индивидуальных транспортных средств.