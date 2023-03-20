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Лента новостей / В регионе

Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие

Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Школьные каникулы» в период с 20 марта по 1 апреля 2023 года в целях повышения культуры участников дорожного движения и обеспечения безопасности детей на дорогах.

 

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В ходе мероприятия родители будут проинформированы об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также об использовании световозвращающих элементов на одежде.
В период  школьных каникул будет усилен контроль ПДД РФ в местах массового скопления детей и подростков и обеспечен контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе школьных автобусов.

 В общеобразовательных учреждениях региона будут проведены мероприятия и инструктажи по изучению правил дорожного движения, соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях и среди владельцев индивидуальных транспортных средств.
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