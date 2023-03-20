В Курской области проиндексировали ежемесячное по собияепо уходу за ребенком до 1,5 лет
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области в марте проиндексировало на 11,9% минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
С марта выплата данного пособия осуществляется 8-го числа каждого нового месяца. Деньги будут поступать родителям в текущем месяце за предыдущий: например, в марте была зачислена выплата за февраль, а в апреле поступит за март.
С 1 февраля 2023 года минимальный размер пособия составляет 8 591,47 рубля, максимальный — 33 281,80 рубля.
Пособие назначается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера.