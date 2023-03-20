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В Курской области проиндексировали ежемесячное по собияепо уходу за ребенком до 1,5 лет

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области в марте проиндексировало на 11,9% минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

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«В Курской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 5 164 человека, из них минимальный размер начисляют 2 037 родителям», - рассказала управляющий ОСФР по Курской области Жанна Демьяненко.

С марта выплата данного пособия осуществляется 8-го числа каждого нового месяца. Деньги будут поступать родителям в текущем месяце за предыдущий: например, в марте была зачислена выплата за февраль, а в апреле поступит за март.

С 1 февраля 2023 года минимальный размер пособия составляет 8 591,47 рубля, максимальный — 33 281,80 рубля.

Пособие назначается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера.
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