В Курской области проиндексировали ежемесячное по собияепо уходу за ребенком до 1,5 лет

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области в марте проиндексировало на 11,9% минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

«В Курской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 5 164 человека, из них минимальный размер начисляют 2 037 родителям», - рассказала управляющий ОСФР по Курской области Жанна Демьяненко.С марта выплата данного пособия осуществляется 8-го числа каждого нового месяца. Деньги будут поступать родителям в текущем месяце за предыдущий: например, в марте была зачислена выплата за февраль, а в апреле поступит за март.С 1 февраля 2023 года минимальный размер пособия составляет 8 591,47 рубля, максимальный — 33 281,80 рубля.Пособие назначается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера.