В Курской области внедрят технологию бережливого производства
Губернатор Курской области Роман Старовойт провел рабочую встречу с заместителем генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергеем Обозовым.
Данный проект предполагает внедрение технологий бережливого производства, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность и качество работы с населением. В Курской области сегодня это проводится в ряде образовательных организаций и учреждений здравоохранения, многофункциональных центрах.
В настоящее время в регионе идет работа над формированием стратегии системного развертывания бережливости, она будет создана для масштабирования уже существующих практик.