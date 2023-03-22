В Курской области внедрят технологию бережливого производства

На ней обсудили вопросы реализации на территории Курской области проекта «Эффективный регион».Данный проект предполагает внедрение технологий бережливого производства, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность и качество работы с населением. В Курской области сегодня это проводится в ряде образовательных организаций и учреждений здравоохранения, многофункциональных центрах.В настоящее время в регионе идет работа над формированием стратегии системного развертывания бережливости, она будет создана для масштабирования уже существующих практик.