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Лента новостей / В регионе

11 апреля пройдут публичные слушания по отчету бюджета за 2022 год

В администрации города пройдут публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Курска за 2022 год.

 

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Слушания будут проводиться 11 апреля в 11.00 в актовом зале здания администрации города Курска (ул. Ленина, 1). Регистрация участников публичных слушаний — с 10.15.

Для участия в публичных слушаниях приглашаются представители политических партий, общественных, научных организаций, территориальных органов самоуправления, предприниматели, жители Курска.

Заинтересованные лица смогут ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета города Курска за 2022 год, который будет размещен на официальных сайтах Курского городского Собрания и администрации города.


 
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