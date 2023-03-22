11 апреля пройдут публичные слушания по отчету бюджета за 2022 год
В администрации города пройдут публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Курска за 2022 год.
Для участия в публичных слушаниях приглашаются представители политических партий, общественных, научных организаций, территориальных органов самоуправления, предприниматели, жители Курска.
Заинтересованные лица смогут ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета города Курска за 2022 год, который будет размещен на официальных сайтах Курского городского Собрания и администрации города.