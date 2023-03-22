В Курске построят два объекта водоснабжения

До конца 2023 года в Курске предусмотрено построить сразу два объекта водоснабжения для поселков Семейный и Молодежный.

Строительство проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода».В результате обустройства водопроводных сетей жители улиц Медовой, Антоновской, Листопадной, Отрадной, Детства, Тургенева, Репина, Устимовича, а также прилегающих к ним смогут получить доступ к качественной питьевой воде. А это почти 11 тысяч горожан.В планах реализации проекта на указанных участках будет осуществлено строительство двух водоводов, протяженность которых составит 4 435,2 м и 8 542,2 м.