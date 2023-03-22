Завершена работа курской делегации в Гродненской области Белоруссии
Курская делегация завершает работу в Гродненской области Белоруссии.
В 2022 году был заключен меморандум о сотрудничестве. Документ расширил взаимодействие по линии импортозамещения высокотехнологичных продуктов. Это производство полиэфирных нитей, пропитанных технических и кордных тканей, в том числе для шинных предприятий.
Также заместитель губернатора Курской Сергей Стародубцев встретился с главой Гродненской области Владимиром Караником.
На встрече стороны обсудили опыт Гродненской области в продвижении медицинского туризма. Куряне в свою очередь представили проект по промышленному туризму. Будет развиваться сотрудничество и по линии аграрных вузов. На встрече подписано соглашение между Курской ГСХА и Гродненским зональным институтом растениеводства. Фото пресс-службы Гродненского областного исполнительного комитета.