Завершена работа курской делегации в Гродненской области Белоруссии

Курская делегация завершает работу в Гродненской области Белоруссии.

Курской ГСХА и Гродненским зональным институтом растениеводства. Фото пресс-службы Гродненского обла

Во время визита был подписан план совместных мероприятий нашей компании «Союзтекстиль-СТ» с «Гродно Азот».В 2022 году был заключен меморандум о сотрудничестве. Документ расширил взаимодействие по линии импортозамещения высокотехнологичных продуктов. Это производство полиэфирных нитей, пропитанных технических и кордных тканей, в том числе для шинных предприятий.Также заместитель губернатора Курской Сергей Стародубцев встретился с главой Гродненской области Владимиром Караником.На встрече стороны обсудили опыт Гродненской области в продвижении медицинского туризма. Куряне в свою очередь представили проект по промышленному туризму. Будет развиваться сотрудничество и по линии аграрных вузов. На встрече подписано соглашение междустного исполнительного комитета.