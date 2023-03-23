Начата работа по содержанию муниципальных пляжей

В Курске проводится работа по содержанию муниципальных пляжей.

В мае начнется подготовка к купальному сезону.Специалисты проведут водолазное обследование дна рек, достанут из воды камни, стекла и прочий мусор, разрыхлят песок, расчистят территорию пляжей от кустарника и мелколесья, уберут опавшие листья, упавшие ветки и деревья. В обязательном порядке на пляжах будут установлены лягушатники для маленьких отдыхающих и мобильные туалеты. Будут размещены баки для сбора мусора и кабины для переодевания.В планах обезопасить:— пляж у спасательной станции № 1 в парке им. 50 лет ВЛКСМ;— пляж у переходного моста в парке им. 50 лет ВЛКСМ;— пляж у стадиона «Локомотив»;— пляж Олимпийский;— пляж в районе «Элеватормельмаша»;— пляж у озера Ермошкино;— пляж на улице 1-й Гуторовской.Комитет городского хозяйства сообщает, что работа по содержанию городских пляжей будет продолжаться. Летом проведутся работы по благоустройству и дезинфекции мест для общественного купания, а также будут обеспечены дежурные спасательные смены.