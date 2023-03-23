  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курск готовится к завершению отопительного сезона

Заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов провел в режиме ВКС совещание с генеральным директором АО «Квадра» Ксенией Сухотиной.

Читайте также

Стороны обсудили вопросы завершающегося отопительного сезона и планы модернизации коммунальной инфраструктуры региона на ближайшие годы.

 В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме, однако были и аварийные ситуации, связанные с высоким уровнем износа магистральных сетей. На совещании поставлена задача сразу по завершении отопительного сезона начать гидравлические испытания, а затем строительно-монтажные работы.


 Кроме того, филиал АО «Квадра» - «Курская генерация» в рамках своей инвестиционной программы дополнительно в 2023 году планирует заменить 12,4 км тепловых сетей в городе Курске.

  В 2023-2024 годах в Курске планируется реконструировать 1,26 км тепловых сетей по проспекту Дружбы - до улицы Студенческой, а также на участке ул. 50 лет Октября - ул. Орловская протяженностью 1,5 км
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянам напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности

Начата работа по содержанию муниципальных пляжей

Начата работа по содержанию муниципальных пляжей

Завершена работа курской делегации в Гродненской области Белоруссии

В Курске планируется восстановление городских лесов

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске