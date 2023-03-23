коммунальной инфраструктуры региона на ближайшие годы.Стороны обсудили вопросы завершающегося отопительного сезона и планы модернизации
В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме, однако были и аварийные ситуации, связанные с высоким уровнем износа магистральных сетей. На совещании поставлена задача сразу по завершении отопительного сезона начать гидравлические испытания, а затем строительно-монтажные работы.
Кроме того, филиал АО «Квадра» - «Курская генерация» в рамках своей инвестиционной программы дополнительно в 2023 году планирует заменить 12,4 км тепловых сетей в городе Курске.
В 2023-2024 годах в Курске планируется реконструировать 1,26 км тепловых сетей по проспекту Дружбы - до улицы Студенческой, а также на участке ул. 50 лет Октября - ул. Орловская протяженностью 1,5 км
Курск готовится к завершению отопительного сезона
Заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов провел в режиме ВКС совещание с генеральным директором АО «Квадра» Ксенией Сухотиной.