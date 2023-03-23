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Курянам напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности

Управление по делам ГО и ЧС города Курска напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в весенний период.

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В Курске уже зарегистрированы первые случаи горения сухой травы.
20 марта пожарные подразделения дважды тушили траву в районе ул. Серегина и в СНТ «Икар».

Неконтролируемые палы, особенно в ветреную погоду, представляют опасность для жилых зданий, поэтому специалисты предостерегает курян от поджигания сухой травы и мусора.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации сотрудники управления по делам ГО и ЧС настоятельно рекомендуют обращаться в экстренные службы по единому номеру экстренного реагирования 112.


 
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