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В Глушковском районе завершается строительство нового корпуса интерната для престарелых и инвалидов

 В Глушковском районе на территории интерната для престарелых и инвалидов завершается строительство нового корпуса.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Здание рассчитано на проживание 20 человек. Планировкой предусмотрены отдельные комнаты со своими кухнями и санузлами.

Новый корпус построили в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Финансирование, в том числе региональное, составило около 100 млн рублей.

 Строительство ведется с опережением срока: вместо планируемой сдачи в эксплуатацию в 2024 году работы завершат в апреле текущего года.
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