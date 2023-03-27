В Глушковском районе завершается строительство нового корпуса интерната для престарелых и инвалидов

В Глушковском районе на территории интерната для престарелых и инвалидов завершается строительство нового корпуса.

Здание рассчитано на проживание 20 человек. Планировкой предусмотрены отдельные комнаты со своими кухнями и санузлами.Новый корпус построили в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Финансирование, в том числе региональное, составило около 100 млн рублей.Строительство ведется с опережением срока: вместо планируемой сдачи в эксплуатацию в 2024 году работы завершат в апреле текущего года.