В Глушковском районе завершается строительство нового корпуса интерната для престарелых и инвалидов
В Глушковском районе на территории интерната для престарелых и инвалидов завершается строительство нового корпуса.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Новый корпус построили в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Финансирование, в том числе региональное, составило около 100 млн рублей.
Строительство ведется с опережением срока: вместо планируемой сдачи в эксплуатацию в 2024 году работы завершат в апреле текущего года.