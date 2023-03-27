В Курске ищут место под городскую баню
В Курске рассматривают вариант проектирования городской бани в районе улиц Дружининской и Чумаковской.
Также среди минусов объекта – сложная схема проезда и подъезда к зданию, незначительное количество существующих парковочных мест, отсутствие территории для благоустройства.
Сейчас для проектирования изучается территория, которая находится чуть выше бани на улице Гайдара, – в районе улиц Дружининской и Чумаковской. Площадь этого муниципального участка в 2 раза больше, что позволит организовать там парковку и провести благоустройство.