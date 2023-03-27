В Курске ищут место под городскую баню

В Курске рассматривают вариант проектирования городской бани в районе улиц Дружининской и Чумаковской.

Ранее был объявлен конкурс по проектированию городской бани, но по многим причинам признан несостоявшимся. Стеснённые условия, плотность существующей застройки, незначительная площадь участка, охранные обязательства в отношении объектов культурного наследия – все эти обстоятельства не позволяют в полном объёме выполнить обязательные условия контракта при разработке проектной документации.Также среди минусов объекта – сложная схема проезда и подъезда к зданию, незначительное количество существующих парковочных мест, отсутствие территории для благоустройства.Сейчас для проектирования изучается территория, которая находится чуть выше бани на улице Гайдара, – в районе улиц Дружининской и Чумаковской. Площадь этого муниципального участка в 2 раза больше, что позволит организовать там парковку и провести благоустройство.