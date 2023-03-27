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Юные куряне продолжают отдыхать в оздоровительных учреждениях

В комитете социальной защиты населения города сообщили, что в этом году в санаторных организациях уже отдохнул 391 ребенок, в том числе 116 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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На этой неделе комитетом соцзащиты формируются заезды в санаторий «Соловушка» с 11 апреля по 1 мая и в санаторий «Соловьиные зори» с 15 апреля по 5 мая. Для оформления путевки необходимы: копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, копии СНИЛСов родителя и ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка или справка о составе семьи в случае, если у ребенка еще нет паспорта.

 Путевки выдаются в комитете социальной защиты населения города Курска.
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