Юные куряне продолжают отдыхать в оздоровительных учреждениях

В комитете социальной защиты населения города сообщили, что в этом году в санаторных организациях уже отдохнул 391 ребенок, в том числе 116 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего до конца года планируется направить в санатории 1846 юных курян.На этой неделе комитетом соцзащиты формируются заезды в санаторий «Соловушка» с 11 апреля по 1 мая и в санаторий «Соловьиные зори» с 15 апреля по 5 мая. Для оформления путевки необходимы: копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, копии СНИЛСов родителя и ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка или справка о составе семьи в случае, если у ребенка еще нет паспорта.Путевки выдаются в комитете социальной защиты населения города Курска.