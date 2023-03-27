Курские семьи военнослужащих получают социальную поддержку
В Курске оказывают социальную поддержку семьям военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.
В областном центре родителям детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, возмещается плата за дошкольные учреждения.
По необходимости детям предоставляют места в детских садах вне очереди. Если потребуется, то ребенка можно будет перевести в другое муниципальное образовательное учреждение рядом с домом.
Кроме того, учащиеся первых-шестых классов бесплатно посещают кружки и секции, реализуемые в рамках дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях.