Курские семьи военнослужащих получают социальную поддержку

В Курске оказывают социальную поддержку семьям военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.





Дети из 428 таких семей в школах получают двухразовое бесплатное питание. Также им доступно бесплатно находиться в группах продленного дня.В областном центре родителям детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, возмещается плата за дошкольные учреждения.По необходимости детям предоставляют места в детских садах вне очереди. Если потребуется, то ребенка можно будет перевести в другое муниципальное образовательное учреждение рядом с домом.Кроме того, учащиеся первых-шестых классов бесплатно посещают кружки и секции, реализуемые в рамках дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях.