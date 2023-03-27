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Курские семьи военнослужащих получают социальную поддержку

В Курске оказывают социальную поддержку семьям военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

 

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Дети из 428 таких семей в школах получают двухразовое бесплатное питание. Также им доступно бесплатно находиться в группах продленного дня.

 В областном центре родителям детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, возмещается плата за дошкольные учреждения.

По необходимости детям предоставляют места в детских садах вне очереди. Если потребуется, то ребенка можно будет перевести в другое муниципальное образовательное учреждение рядом с домом. 

Кроме того, учащиеся первых-шестых классов бесплатно посещают кружки и секции, реализуемые в рамках дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях. 
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