В Курском районе отремонтируют участок трассы более 2,4 км

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Длина объекта составляет более 2,4 км.Ремонт дороги будет проходить поэтапно. Сначала специалисты отфрезеруют старкрытие. Затем на дороге проведут устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также планируется обустроить подъезды к остановкам общественного транспорта и съезды, восстановить геометрические параметры обочин, установить новые дорожные знаки и нанести разметку. К концу июля работы должны завершить.По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в нормативное состояние приведут более 32,2 км дорог регионального и межмуниципального значения в Курском, Суджанском и Рыльском районах. Работы на 3 объектах общей протяженностью более 26 км в Щигровском, Золотухинском и Железногорском районах завершили досрочно в 2022 году.