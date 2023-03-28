  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курском районе отремонтируют участок трассы более 2,4 км

 В Курском районе отремонтируют участок трассы Курск – Касторное – Муравлево – Михайлово – Ноздрачево. 

Читайте также

Длина объекта составляет более 2,4 км.

Ремонт дороги будет проходить поэтапно. Сначала специалисты отфрезеруют старое дорожное покрытие. Затем на дороге проведут устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также планируется обустроить подъезды к остановкам общественного транспорта и съезды, восстановить геометрические параметры обочин, установить новые дорожные знаки и нанести разметку. К концу июля работы должны завершить.

 По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в нормативное состояние приведут более 32,2 км дорог регионального и межмуниципального значения в Курском, Суджанском и Рыльском районах. Работы на 3 объектах общей протяженностью более 26 км в Щигровском, Золотухинском и Железногорском районах завершили досрочно в 2022 году. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Строительство взрослой поликлиники в Обояни продолжается

Курская область на 4-м месте в Национальном экологическом рейтинге

Планируется капитальный ремонт моста через реку Тускарь

В Курске пройдёт выставка породных домашних птиц и животных

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске