В Курском районе построят мусоросортировочного комплекса
Новый комплекс разместится рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов Спецавтобазы по уборке города Курска.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Предполагаемая мощность автоматизированного мусоросортировочного комплекса составит 150 тыс. тонн в год с возможностью увеличения количества обрабатываемых отходов до 200 тыс. тонн в год.
Проект концессионного соглашения уже размещен на сайте torgi.gov.ru для проведения торгов. Подать заявку на участие в них можно до 9 мая 2023 года. В случае их отсутствия концессионное соглашение будет заключено с ООО «Флагман» в июне 2023 года.
«Мусор будет поступать на сортировку из северной части Курска, это зона обслуживания регионального оператора – Спецавтобазы по уборке города. Предполагается, что 30% органических отходов станут компостировать, остальной мусор – сортировать. Полезную фракцию – бумагу, стекло, пластик, будут отправлять на переработку», – рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.
В Курском районе, кроме мусороперерабатывающего комплекса, в 2025 году будет создан объект компостирования органических отходов мощностью 80 тыс. тонн в год. В 2027 году комплексы по обработке и захоронению ТКО планируется построить в Рыльском и Октябрьском районах, в 2028 году – в Железногорском районе.