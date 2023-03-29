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Ежемесячные выплаты за несчастные случаи на производстве будут начисляться на карту «МИР»

Для дальнейшего перечисления ежемесячных выплат гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до 1 июля 2023 года необходимо оформить банковскую карту национальной платежной системы «МИР».

 

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Реквизиты карты и счета необходимо предоставить в региональное отделение СФР, где находится учетное (личное) дело получателя. За предоставление и годовое обслуживание банковской карты «МИР» плата не взимается.

 Данное требование имеет отношение только к гражданам, которые получают ежемесячные страховые выплаты на счета банковских карт других платежных систем. Изменения не коснутся тех, кому доставка выплат производится без участия банковской карты, например, через отделения почтовой связи и на вклады в кредитных организациях. В этих случаях выплаты будут доставляться по тому же графику, что и раньше.
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