Ежемесячные выплаты за несчастные случаи на производстве будут начисляться на карту «МИР»

Для дальнейшего перечисления ежемесячных выплат гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до 1 июля 2023 года необходимо оформить банковскую карту национальной платежной системы «МИР».





Реквизиты карты и счета необходимо предоставить в региональное отделение СФР, где находится учетное (личное) дело получателя. За предоставление и годовое обслуживание банковской карты «МИР» плата не взимается.Данное требование имеет отношение только к гражданам, которые получают ежемесячные страховые выплаты на счета банковских карт других платежных систем. Изменения не коснутся тех, кому доставка выплат производится без участия банковской карты, например, через отделения почтовой связи и на вклады в кредитных организациях. В этих случаях выплаты будут доставляться по тому же графику, что и раньше.