Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности
Управление по делам ГО и ЧС города напоминает курянам о правилах пожарной безопасности во время весеннего сезона.
За прошедшие сутки пожарные подразделения трижды выезжали для тушения сухой травы в областном центре. Общая площадь возгораний составила более 800 м².
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено наказание в виде штрафа:
на граждан - в размере от 5 000 до 15 000 рублей;
на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 000 до 60 000 рублей;
на юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.