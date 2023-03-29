Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Управление по делам ГО и ЧС города напоминает курянам о правилах пожарной безопасности во время весеннего сезона.

Настоятельно рекомендуется не поджигать сухую траву и не выбрасывать тлеющие окурки, поскольку неконтролируемый пал чрезвычайно опасен, особенно в ветреную погоду.За прошедшие сутки пожарные подразделения трижды выезжали для тушения сухой травы в областном центре. Общая площадь возгораний составила более 800 м².За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено наказание в виде штрафа:на граждан - в размере от 5 000 до 15 000 рублей;на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 000 до 60 000 рублей;на юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.