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Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Управление по делам ГО и ЧС города напоминает курянам о правилах пожарной безопасности во время весеннего сезона.

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Настоятельно рекомендуется не поджигать сухую траву и не выбрасывать тлеющие окурки, поскольку неконтролируемый пал чрезвычайно опасен, особенно в ветреную погоду.

За прошедшие сутки пожарные подразделения трижды выезжали для тушения сухой травы в областном центре. Общая площадь возгораний составила более 800 м².

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено наказание в виде штрафа:

на граждан - в размере от 5 000 до 15 000 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 000 до 60 000 рублей;

на юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.



 
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