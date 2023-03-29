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Планируется капитальный ремонт моста через реку Тускарь

Проект капитального ремонта пешеходного моста через реку Тускарь на улице Дачной получил положительное заключение экспертизы. 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Решение о ремонте объекта было принято в прошлом году, после обращения горожан.

Работы будут проведены по замене пришедших в негодность трёх лестничных маршей со ступенями, частичный ремонт основных балок моста.

Также разработан проект по декоративному освещению объекта. В него вошли устройство декоративных арок и подсветка мостовых конструкций светодиодным кабелем.

 Ремонт планируется выполнить в этом году.

 
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