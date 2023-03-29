Планируется капитальный ремонт моста через реку Тускарь

Проект капитального ремонта пешеходного моста через реку Тускарь на улице Дачной получил положительное заключение экспертизы.

Решение о ремонте объекта было принято в прошлом году, после обращения горожан.Работы будут проведены по замене пришедших в негодность трёх лестничных маршей со ступенями, частичный ремонт основных балок моста.Также разработан проект по декоративному освещению объекта. В него вошли устройство декоративных арок и подсветка мостовых конструкций светодиодным кабелем.Ремонт планируется выполнить в этом году.