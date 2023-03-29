Планируется капитальный ремонт моста через реку Тускарь
Проект капитального ремонта пешеходного моста через реку Тускарь на улице Дачной получил положительное заключение экспертизы.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Работы будут проведены по замене пришедших в негодность трёх лестничных маршей со ступенями, частичный ремонт основных балок моста.
Также разработан проект по декоративному освещению объекта. В него вошли устройство декоративных арок и подсветка мостовых конструкций светодиодным кабелем.
Ремонт планируется выполнить в этом году.