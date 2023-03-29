Курская область на 4-м месте в Национальном экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам зимы 2022 - 2023 годов.

Данный рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.Курская область по-прежнему занимает 4-е место в рейтинге. Наш регион опережают Тамбовская и Белгородская области, республика Алтай.«Стабильно высокий результат говорит о том, что в регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической обстановки. Мы ценим внимательное отношение граждан к окружающей среде и стараемся оперативно публиковать актуальную экологическую информацию», - рассказал заместитель председателя Правительства Курской области Константин Поляков.