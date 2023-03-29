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Лента новостей / В регионе

Курская область на 4-м месте в Национальном экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам зимы 2022 - 2023 годов. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Данный рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.
Курская область по-прежнему занимает 4-е место в рейтинге. Наш регион опережают Тамбовская и Белгородская области, республика Алтай. 
«Стабильно высокий результат говорит о том, что в регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической обстановки. Мы ценим внимательное отношение граждан к окружающей среде и стараемся оперативно публиковать актуальную экологическую информацию», - рассказал заместитель председателя Правительства Курской области Константин Поляков.



 
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