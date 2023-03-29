Строительство взрослой поликлиники в Обояни продолжается

Работа не прекращается и в выходные дни. Уже оборудовано железобетонное перекрытие подвала.

Поликлиника в 4 этажа начнет работу до конца 2023 года.Стоимость объекта составит свыше 800 млн рублей. Из них 539 млн из резервного фонда выделило Правительство России, остальное финансирование - из бюджета Курской области.В новой поликлинике будут располагаться административно-хозяйственные помещения, регистратура с картотекой, процедурные, отделения неотложной помощи, эндоскопической и ультразвуковой диагностики, женская консультация, кабинеты для лучевой диагностики, травматологический и для узких специалистов, хирургический блок.