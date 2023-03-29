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Строительство взрослой поликлиники в Обояни продолжается

Работа не прекращается и в выходные дни. Уже оборудовано железобетонное перекрытие подвала.
Фото с официальной сайта Курская область

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Стоимость объекта составит свыше 800 млн рублей. Из них 539 млн из резервного фонда выделило Правительство России, остальное финансирование - из бюджета Курской области.

В новой поликлинике будут располагаться административно-хозяйственные помещения, регистратура с картотекой, процедурные, отделения неотложной помощи, эндоскопической и ультразвуковой диагностики, женская консультация, кабинеты для лучевой диагностики, травматологический и для узких специалистов, хирургический блок.
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