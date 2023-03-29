Куряне могут выбрать названия скверам
На пересечении улиц Союзной и Куйбышева продолжается благоустройство сквера.
Также продолжится благоустройство лесопарковой зоны на проспекте Клыкова. Дизайн-проектом сформированы зоны для детского и взрослого отдыха горожан с возможностью занятий подвижными играми и спортом, детский игровой городок.
Проект нового сквера за кинотеатром «Ассоль» предусматривает создание современного детского городка с учетом пожеланий жителей.
Благоустроят в этом году и общественную территорию, расположенную в районе ТЦ «Триумф».
Горожанам предлагается выбрать названия для четырех территорий:
1. Сквер, расположенный на пересечении улиц Союзной и Куйбышева - https://vk.cc/cmHFvK
2. Сквер, расположенный в лесопарковой зоне на проспекте Клыкова - https://vk.cc/cmHFAf
3. Общественная территория у ТЦ «Триумф» (ул. К. Маркса, 74а) - https://vk.cc/cmHFDo
4. Сквер на улице Дейнеки за центром досуга «Ассоль» - https://vk.cc/cmHFHc