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Куряне могут выбрать названия скверам

На пересечении улиц Союзной и Куйбышева продолжается благоустройство сквера.

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 Дизайн выбран местными жителями. В 2022 году выполнено устройство волейбольной и универсальной спортивной площадок, которые обладают всесезонным твердым дренажным покрытием, ограждением и освещением, чтобы можно было заниматься спортом в любое время суток и круглогодично.

Также продолжится благоустройство лесопарковой зоны на проспекте Клыкова. Дизайн-проектом сформированы зоны для детского и взрослого отдыха горожан с возможностью занятий подвижными играми и спортом, детский игровой городок.

Проект нового сквера за кинотеатром «Ассоль» предусматривает создание современного детского городка с учетом пожеланий жителей.

Благоустроят в этом году и общественную территорию, расположенную в районе ТЦ «Триумф».

Горожанам предлагается выбрать названия для четырех территорий:

1. Сквер, расположенный на пересечении улиц Союзной и Куйбышева - https://vk.cc/cmHFvK

2. Сквер, расположенный в лесопарковой зоне на проспекте Клыкова - https://vk.cc/cmHFAf

3. Общественная территория у ТЦ «Триумф» (ул. К. Маркса, 74а) - https://vk.cc/cmHFDo

4. Сквер на улице Дейнеки за центром досуга «Ассоль» - https://vk.cc/cmHFHc
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