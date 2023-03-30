В регионе принимаются дополнительные меры для обеспечения правопорядка

Порядок обеспечивают правоохранительные органы, Пограничное управление ФСБ России по Курской области, военнослужащие Минобороны РФ, члены добровольных народных дружин и казачества.

Антитеррористическая комиссия объяснила порядок действий при обнаружении подозрительных предметов:-не предпринимать каких-либо самостоятельных действий;-спокойно и не привлекая внимания выйти из предполагаемой зоны поражения;-незамедлительно сообщить об опасности в правоохранительные органы.Телефоны оперативных служб:Единый телефон службы спасения (с мобильного телефона) - 112.УМВД России по Курской области - 02 (с мобильного телефона - 102).УФСБ России по Курской области - 70-24-70.