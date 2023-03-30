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Лента новостей / В регионе

В регионе принимаются дополнительные меры для обеспечения правопорядка

Порядок обеспечивают правоохранительные органы, Пограничное управление ФСБ России по Курской области, военнослужащие Минобороны РФ, члены добровольных народных дружин и казачества.

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Антитеррористическая комиссия объяснила порядок действий при обнаружении подозрительных предметов:
-не предпринимать каких-либо самостоятельных действий;
-спокойно и не привлекая внимания выйти из предполагаемой зоны поражения;
-незамедлительно сообщить об опасности в правоохранительные органы.

Телефоны оперативных служб:
Единый телефон службы спасения (с мобильного телефона) - 112.
УМВД России по Курской области - 02 (с мобильного телефона - 102).
УФСБ России по Курской области - 70-24-70.
 


 
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