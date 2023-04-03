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Лента новостей / В регионе

С 1 апреля открыта запись детей в 1-й класс

Стартовала приемная кампания по записи ребенка в школу.

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Подать заявление можно в личном кабинете и сразу в несколько школ.
Для подачи заявления нужны:
- данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка, они автоматически подтянутся из личного кабинета;
- номер или название школы;
- сведения о регистрации. Если они уже есть в профиле, форма «предложит» их для выбора;
- информация о братьях и сестрах, если они уже учатся в выбранной школе;
- документы, подтверждающие право на льготы. Их оригиналы нужно будет принести в школу. В личный кабинет придет соответствующее уведомление.
Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня, в любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября.
Решение о зачислении будет принято в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.
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