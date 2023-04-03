С 1 апреля открыта запись детей в 1-й класс

Стартовала приемная кампания по записи ребенка в школу.

За выходные дни более 600 курян уже подали заявление через портал госуслуг.Подать заявление можно ви сразу в несколько школ.Для подачи заявления нужны:- данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка, они автоматически подтянутся из личного кабинета;- номер или название школы;- сведения о регистрации. Если они уже есть в профиле, форма «предложит» их для выбора;- информация о братьях и сестрах, если они уже учатся в выбранной школе;- документы, подтверждающие право на льготы. Их оригиналы нужно будет принести в школу. В личный кабинет придет соответствующее уведомление.Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня, в любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября.Решение о зачислении будет принято в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.