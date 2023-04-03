В Курской области создан памятник природы

Памятник природы регионального значения «Лесопарк у поселка Куйбышева» расположен в Рыльском районе.

Общая площадь участка порядка 49 га.На территории памятника природы отмечено 364 вида сосудистых растений, 4 из которых включены в Красную книгу Курской области. В районе лесопарка обитает 120 видов позвоночных животных, в том числе 5 земноводных, 3 пресмыкающихся, 88 видов птиц, а также 24 вида млекопитающих, 12 из которых внесены в Красную книгу Курской области. Кроме того, в природном парке отмечено 87 видов грибов и 45 видов лишайников.