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В Курской области создан памятник природы

Памятник природы регионального значения «Лесопарк у поселка Куйбышева» расположен в Рыльском районе. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Общая площадь участка порядка 49 га.
На территории памятника природы отмечено 364 вида сосудистых растений, 4 из которых включены в Красную книгу Курской области. В районе лесопарка обитает 120 видов позвоночных животных, в том числе 5 земноводных, 3 пресмыкающихся, 88 видов птиц, а также 24 вида млекопитающих, 12 из которых внесены в Красную книгу Курской области. Кроме того, в природном парке отмечено 87 видов грибов и 45 видов лишайников.
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