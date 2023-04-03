В российских школах пройдет Урок цифры
С 5 по 30 апреля в российских школах пройдет Урок цифры «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь».
Особое внимание будет посвящено карьерному направлению в естественно-научной и инженерно-технической сферах. Школьникам расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, ключевых вузах и возможностях подготовки.
Учащимся предстоит решить на игровых тренажерах серию заданий по работе с квантовыми симуляторами.
Урок пройдет в смешанном формате. Педагоги получат все необходимые методические рекомендации, презентации и опорные конспекты для проведения как дистанционного, так и очного занятия.