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Лента новостей / В регионе

В российских школах пройдет Урок цифры

С 5 по 30 апреля в российских школах пройдет Урок цифры «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь». 

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Участникам мероприятия объяснят, как квантовые технологии применяются в повседневной жизни каждого человека.

 Особое внимание будет посвящено карьерному направлению в естественно-научной и инженерно-технической сферах. Школьникам расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, ключевых вузах и возможностях подготовки.

 Учащимся предстоит решить на игровых тренажерах серию заданий по работе с квантовыми симуляторами.

  Урок пройдет в смешанном формате. Педагоги получат все необходимые методические рекомендации, презентации и опорные конспекты для проведения как дистанционного, так и очного занятия.
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