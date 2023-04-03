В Рыльском районе следов волков на территории хозяйства не обнаружили
3 апреля в социальных сетях одного из курских СМИ появилась информация о нападении волков на домашний скот.
Специалистами Минприроды была обследована территория охотничьих угодий. Владелец стада проживает в 250 метрах от леса. В ходе осмотра следов волков не обнаружено. На территории хозяйства складируются шкуры животных, при этом специальное место для хранения не выделено, территория в неухоженном состоянии.
Ситуация находится на контроле регионального Минприроды. Специалисты продолжают мероприятия по обследованию территории на наличие волков. В случае обнаружения мест их обитания незамедлительно будет принято решение о регулировании численности хищников.