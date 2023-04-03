В Рыльском районе следов волков на территории хозяйства не обнаружили

3 апреля в социальных сетях одного из курских СМИ появилась информация о нападении волков на домашний скот.







На место выехали охотовед Рыльского района, заведующий Ивановским ветучастком и директор охотхозяйства ООО «Велье». Хозяин животных рассказал, что около 23 часов 2 апреля, услышав громкое блеяние овец, вышел на улицу и увидел волка, нападавшего на стадо. По словам мужчины, ему удалось спугнуть хищника, а утром он обнаружил, что погибло 6 животных.Специалистами Минприроды была обследована территория охотничьих угодий. Владелец стада проживает в 250 метрах от леса. В ходе осмотра следов волков не обнаружено. На территории хозяйства складируются шкуры животных, при этом специальное место для хранения не выделено, территория в неухоженном состоянии.Ситуация находится на контроле регионального Минприроды. Специалисты продолжают мероприятия по обследованию территории на наличие волков. В случае обнаружения мест их обитания незамедлительно будет принято решение о регулировании численности хищников.