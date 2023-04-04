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Лента новостей / В регионе

В Курской области стартовал весенний сев

В Курской области аграрии приступили к весеннему севу. 

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Ранние яровые зерновые культуры – ячмень и пшеницу, посеяли уже в 16 районах.


Лидерами весенней посевной стали Большесолдатский и Суджанский районы. Здесь засеяно, соответственно, 22 и 16 процентов от плана. Также в хозяйствах завершается подкормка озимых культур – зерновых, рапса.

Продолжается работа по формированию материально-технических запасов для весеннего сева. Ведется поставка минеральных удобрений на базы сельскохозяйственных товаропроизводителей. На нефтебазах достаточный запас горюче-смазочных материалов для посевной. Сельскохозяйственная техника в полном объеме готова к проведению всех этапов нынешней кампании.

  В этом году будет засеяно 1 млн 640 тыс. га. Яровой сев во всех категориях хозяйств региона предстоит провести на площади около 1,3 млн га. 



 
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