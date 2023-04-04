В Курской области стартовал весенний сев

В Курской области аграрии приступили к весеннему севу.

Большесолдатский и Суджанский

Ранние яровые зерновые культуры – ячмень и пшеницу, посеяли уже в 16 районах.Лидерами весенней посевной сталирайоны. Здесь засеяно, соответственно, 22 и 16 процентов от плана. Также в хозяйствах завершается подкормка озимых культур – зерновых, рапса.Продолжается работа по формированию материально-технических запасов для весеннего сева. Ведется поставка минеральных удобрений на базы сельскохозяйственных товаропроизводителей. На нефтебазах достаточный запас горюче-смазочных материалов для посевной. Сельскохозяйственная техника в полном объеме готова к проведению всех этапов нынешней кампании.В этом году будет засеяно 1 млн 640 тыс. га. Яровой сев во всех категориях хозяйств региона предстоит провести на площади около 1,3 млн га.