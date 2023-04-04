«Курские электрические сети» планируют передать в управление ПАО «Россети Центр – «Курскэнерго».





В настоящий момент «Курские электрические сети» находятся в плачевном состоянии. По информации гендиректора, с предприятия увольняются сотрудники, не пополняется аварийный запас электротехнических изделий, отсутствуют средства на ремонт автомобилей, все это ставит под угрозу выполнение мероприятий по надежному электроснабжению потребителей.Заместитель главы администрации города Ольга Гранкина пояснила, что действующий в настоящее время устав общества городской администрации, как акционеру, не позволяет осуществлять корпоративный контроль и принимать управленческие решения.Еще в марте была создана специальная комиссия, в которую вошли представители не только городской администрации, но и министерства ЖКХ и ТЭК, а также комитета по тарифам и ценам. Были рассмотрены все возможные варианты управления КЭС. Комиссия рассмотрела все заявки от организаций, включенных в реестр ФАС, и приняла решение, что такой организацией станет ПАО «Россети Центр – «Курскэнерго».В «Курские электрические сети» направлено письмо о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на котором предложено рассмотреть вопрос о передаче функций управления ПАО «Россети Центр – «Курскэнерго». В случае принятия положительного решения о передаче управления, согласованного с ФАС, тарифы на оказываемые услуги электроснабжения не изменятся.