«Курские электрические сети» находятся в плачевном состоянии
«Курские электрические сети» планируют передать в управление ПАО «Россети Центр – «Курскэнерго».
Заместитель главы администрации города Ольга Гранкина пояснила, что действующий в настоящее время устав общества городской администрации, как акционеру, не позволяет осуществлять корпоративный контроль и принимать управленческие решения.
Еще в марте была создана специальная комиссия, в которую вошли представители не только городской администрации, но и министерства ЖКХ и ТЭК, а также комитета по тарифам и ценам. Были рассмотрены все возможные варианты управления КЭС. Комиссия рассмотрела все заявки от организаций, включенных в реестр ФАС, и приняла решение, что такой организацией станет ПАО «Россети Центр – «Курскэнерго».
В «Курские электрические сети» направлено письмо о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на котором предложено рассмотреть вопрос о передаче функций управления ПАО «Россети Центр – «Курскэнерго». В случае принятия положительного решения о передаче управления, согласованного с ФАС, тарифы на оказываемые услуги электроснабжения не изменятся.