В Курске началась реконструкция трамвайных путей
В областном центре началась реконструкция трамвайных путей на участке от Восточного депо до АПЗ-20.
Фото с официальной сайта Курская область
На период работ по первому этапу реализации концессионного соглашения движение по трамвайному маршруту №1 станет осуществляться от остановки «Завод «Электроагрегат» до разворотного круга «Хлебозавод» и обратно. Кроме того, движение автотранспорта по улицам 2-й Агрегатной и Коллективной будет временно ограничено.