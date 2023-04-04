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В Курске началась реконструкция трамвайных путей

В областном центре началась реконструкция трамвайных путей на участке от Восточного депо до АПЗ-20. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Специалисты приступили к первому этапу работ – демонтажу опор и контактной сети. Затем они полностью разберут верхнее устройство пути, вывезут грунт и укрепят котлован. Заключительный этап предполагает строительство нового полотна трамвайного пути и монтаж контактной сети с опорами. Реконструкцию почти 3,5 км трамвайных путей планируется завершить до конца июля.

 На период работ по первому этапу реализации концессионного соглашения движение по трамвайному маршруту №1 станет осуществляться от остановки «Завод «Электроагрегат» до разворотного круга «Хлебозавод» и обратно. Кроме того, движение автотранспорта по улицам 2-й Агрегатной и Коллективной будет временно ограничено.
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