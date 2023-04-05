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В Курске пройдет профилактическое мероприятие «Будь здоров!»

7 апреля с 12:00 до 15:00 в торговом комплексе «МегаГРИНН» пройдет профилактическое мероприятие «Будь здоров!», приуроченное к Всемирному дню здоровья
Фото из официальной группы ВК Курская область

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На площадке центра будет работать передвижной флюорографический кабинет. Медики областного противотуберкулезного диспансера осмотрят и проконсультируют курян.

 В Центре здоровья на втором этаже бесплатно и без предварительной записи за один час все желающие смогут пройти первый этап диспансеризации. Медики Курской городской больницы №1 измерят артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, проведут спирометрию, возьмут кровь для анализа. Врач-терапевт назначит или скорректирует лечение, даст рекомендации, при необходимости направит на дополнительное обследование. Для прохождения диспансеризации понадобятся паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.


  Волонтеры-медики  проведут мастер-класс по оказанию первой помощи. Также для участников мероприятии будет подготовлена развлекательная программа
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