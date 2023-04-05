В Курске пройдет профилактическое мероприятие «Будь здоров!»

На площадке центра будет работать передвижной флюорографический кабинет. Медики областного противотуберкулезного диспансера осмотрят и проконсультируют курян.В Центре здоровья на втором этаже бесплатно и без предварительной записи за один час все желающие смогут пройти первый этап диспансеризации. Медики Курской городской больницы №1 измерят артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, проведут спирометрию, возьмут кровь для анализа. Врач-терапевт назначит или скорректирует лечение, даст рекомендации, при необходимости направит на дополнительное обследование. Для прохождения диспансеризации понадобятся паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.Волонтеры-медики проведут мастер-класс по оказанию первой помощи. Также для участников мероприятии будет подготовлена развлекательная программа