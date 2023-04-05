Участники и инвалиды ВОВ получат выплату ко Дню Победы
В апреле жители Курской области, которые являются участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, получат выплату ко Дню Победы.
Обращаться с заявлением для получения пособия не нужно, выплата будет произведена на основании имеющихся в распоряжении органов СФР документов.
В этом году выплату ко Дню Победы получат 109 жителям региона. Ежегодная выплата курянам будет перечислена вместе с апрельской пенсией и через кредитные учреждения, и через почтовые отделения.