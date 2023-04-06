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Лента новостей / В регионе

На благоустройство Курчатова будет направлено свыше 1 млрд рублей

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Курской области и Госкорпорацией «Росатом»

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Документ подписали глава региона Роман Старовойт и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В рамках соглашения в текущем году на социально-экономическое и инфраструктурное развитие Курчатовского района и Курчатова будет направлено свыше 1 млрд рублей.

В Курчатове и Курчатовском районе, в рамках соглашения, был построен путепровод над железной дорогой, проведена реконструкция городской набережной, выполнен капитальный ремонт образовательных учреждений, дорог общего пользования, дворовых и общественных территорий, реализованы дополнительные программы дошкольного образования.


 
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