На благоустройство Курчатова будет направлено свыше 1 млрд рублей

Документ подписали глава региона Роман Старовойт и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.В рамках соглашения в текущем году на социально-экономическое и инфраструктурное развитие Курчатовского района и Курчатова будет направлено свыше 1 млрд рублей.В Курчатове и Курчатовском районе, в рамках соглашения, был построен путепровод над железной дорогой, проведена реконструкция городской набережной, выполнен капитальный ремонт образовательных учреждений, дорог общего пользования, дворовых и общественных территорий, реализованы дополнительные программы дошкольного образования.