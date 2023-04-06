В Курске начались ремонтные работы
Все ремонтные работы запланированные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году запланировано отремонтировать 36 улиц. Общей протяженностью 39 км.
Ремонт дорожного покрытия будет проходить в несколько этапов: фрезерование, укладка асфальта в два слоя. После чего будет нанесена разметка и установят новые знаки. На некоторых участках будут заменены бордюры.
Для того, чтобы не создавать заторов на дорогах, дорожные рабочие проводят ремонт в вечернее время.