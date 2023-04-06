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Лента новостей / В регионе

В Курске начались ремонтные работы

Все ремонтные работы запланированные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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В настоящее время ремонтируют участок от улицы Энгельса до улицы Заводской протяженностью 884 м. Также дорожные работы проходят на улице Красной Армии, протяженность которой составляет более 1,7 км.

В этом году запланировано отремонтировать 36 улиц. Общей протяженностью 39 км.

Ремонт дорожного покрытия будет проходить в несколько этапов: фрезерование, укладка асфальта в два слоя. После чего будет нанесена разметка и установят новые знаки. На некоторых участках будут заменены бордюры.

 Для того, чтобы не создавать заторов на дорогах, дорожные рабочие проводят ремонт в вечернее время.
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