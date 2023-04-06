В Курске начались ремонтные работы

Все ремонтные работы запланированные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время ремонтируют участок от улицы Энгельса до улицы Заводской протяженностью 884 м. Также дорожные работы проходят на улице Красной Армии, протяженность которой составляет более 1,7 км.В этом году запланировано отремонтировать 36 улиц. Общей протяженностью 39 км.Ремонт дорожного покрытия будет проходить в несколько этапов: фрезерование, укладка асфальта в два слоя. После чего будет нанесена разметка и установят новые знаки. На некоторых участках будут заменены бордюры.Для того, чтобы не создавать заторов на дорогах, дорожные рабочие проводят ремонт в вечернее время.