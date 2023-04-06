В преддверии празднования Пасхи в приграничных районах усилят меры безопасности
В преддверии проведения в храмах пасхальных богослужений в приграничных районах области усилят работу специальных служб, охраняющих общественный порядок.
Фото с официальной сайта Курская область
Особое внимание уделят безопасности аграриев в приграничных районах. По итогам рабочего совещания о ходе проведения сезонных полевых работ вблизи границы районным администрациям даны рекомендации по соблюдению мер безопасности.