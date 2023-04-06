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Лента новостей / В регионе

В преддверии празднования Пасхи в приграничных районах усилят меры безопасности

В преддверии проведения в храмах пасхальных богослужений в приграничных районах области усилят работу специальных служб, охраняющих общественный порядок. 
Фото с официальной сайта Курская область

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По информации комитета региональной безопасности Курской области, в приграничных районах будут работать в усиленном режиме сотрудники полиции, Росгвардии, добровольных народных дружин и частных охранных организаций.

Особое внимание уделят безопасности аграриев в приграничных районах. По итогам рабочего совещания о ходе проведения сезонных полевых работ вблизи границы районным администрациям даны рекомендации по соблюдению мер безопасности.
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