В преддверии празднования Пасхи в приграничных районах усилят меры безопасности

В преддверии проведения в храмах пасхальных богослужений в приграничных районах области усилят работу специальных служб, охраняющих общественный порядок.

По информации комитета региональной безопасности Курской области, в приграничных районах будут работать в усиленном режиме сотрудники полиции, Росгвардии, добровольных народных дружин и частных охранных организаций.Особое внимание уделят безопасности аграриев в приграничных районах. По итогам рабочего совещания о ходе проведения сезонных полевых работ вблизи границы районным администрациям даны рекомендации по соблюдению мер безопасности.