Курских школьников обучают финансовой грамотности

В Курских школах проходят мероприятия, посвященные финансовой грамотности.





Как рассказали в комитете образования, в рамках 220-летия Министерства финансов Российской Федерации пятиклассники школы №5 представителями комитета финансов было проведено мероприятие по финансовой грамотности «Что значит быть финансово грамотным?»Ребята изучили правила финансового поведения, узнали как зарабатываются, тратятся и сберегаются деньги, какие существуют возможности получения дохода, как научиться принимать правильные финансовые решения, как разумное отношение к деньгам способствует реализации планов и обеспечению финансовой безопасности и благополучия.За активное участие пятиклассникам вручили грамоту комитета финансов города Курска.