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Курских школьников обучают финансовой грамотности

В Курских школах проходят мероприятия, посвященные финансовой грамотности.

 

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 За активное участие пятиклассникам вручили грамоту комитета финансов города Курска.
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