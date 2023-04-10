Курских школьников обучают финансовой грамотности
В Курских школах проходят мероприятия, посвященные финансовой грамотности.
Ребята изучили правила финансового поведения, узнали как зарабатываются, тратятся и сберегаются деньги, какие существуют возможности получения дохода, как научиться принимать правильные финансовые решения, как разумное отношение к деньгам способствует реализации планов и обеспечению финансовой безопасности и благополучия.
За активное участие пятиклассникам вручили грамоту комитета финансов города Курска.