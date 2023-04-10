Новый жилой комплекс планируется построить в Железногорском районе

В Железногорском районе планируется построить новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой.

Он появится в районе населенного пункта Долгая Щека.На совещании под председательством заместителя губернатора Романа Денисова обсудили Вопросы реализации проекта. Жилье будет построено для сотрудников компании «Агропромкомплектация–Курск», дома будет возводить инвестор. За счет бюджетных средств построят социальные объекты: физкультурно–оздоровительный комплекс на 32 посещения в сутки, детский сад на 60 мест, объекты инженерной инфраструктуры. В планах строительство школы.Социальные и инженерные объекты возведут в 2023-2024 годах. Строительство жилья будут вести на протяжении 7 лет. Полностью проект завершат к 2029 году.