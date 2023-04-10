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Лента новостей / В регионе

С сегодняшнего дня в Курской области вводится особый противопожарный режим

С 10 апреля в Курской области вводят особый противопожарный режим. 

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Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт во время оперативного совещания.

- Весна в этом году ранняя, уже установилась теплая. К сожалению, мы видим, что на территории региона осуществляется неконтролируемый пал сухой травы. С сегодняшнего будет установлен особый противопожарный режим. Документы подготовлены, сегодня они будут подписаны и опубликованы, — сообщил губернатор.

Каждые день в Курской области фиксируют по несколько возгораний на пустырях и в населенных пунктах. 
В этом году палы сухой травы, пока прошли без жертв и материального ущерба.
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